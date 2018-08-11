2 балла
+21 °C
Курс ЦБ:
66,91
76,68

Семьи погибших при крушении Ми-8 в Красноярском крае начали получать выплаты

 11 августа, 08:20
подходящие темы
Семьи погибших при крушении Ми-8 в Красноярском крае начали получать выплаты
фото с сайта pixabay.com

Правительство Красноярского края начало выплачивать компенсации семьям погибших в авиакатастрофе под Игаркой.

Первые выплаты родственникам погибших поступили из резервного фонда Красноярского края, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

«Каждая семья получит из резервного фонда по одному миллиону рублей», — сообщила информационному агентству начальник пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Елена Уляшева.

Напомним, 18 человек погибли при крушении вертолёта Ми-8 в Красноярском крае.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 6 августа, 14:14 • репортаж

Полёты наяву

Виртуозные полёты асов авиации под аккомпанемент симфонического оркестра — как прошло и чем запомнилось авиашоу на аэродроме Мочище 5 августа.
 26 апреля, 11:35 • интервью

Развитие и только

В преддверии начала туристического сезона корреспондент Сиб.фм поговорил с генеральным директором аэропорта Толмачёво Евгением Янкелевичем об особенностях работы узлового аэропорта, пассажирах, географическом положении Новосибирска, конкуренции, и о том, почему Толмачёво хочет дружить с китайцами.
 19 апреля, 14:07 • статья

Аэропорты за субсидии и против Москвы

Руководители сибирских аэропортов просят увеличить число субсидированных авиарейсов и исключить из логистики Москву. Корреспондент Сиб.фм узнал подробности.
самое популярное
 7 августа, 15:54 • новость

Гибелью и фотосессией закончились встречи с медведями для жителей Иркутской области

Один медведь напал на грибника и убил его, а другой позировал перед видеокамерой.
 9 августа, 11:08 • новость

Молодую маму в Новосибирске осудят за слишком большие детские пособия

Обвинительное заключение в отношении сибирячки уже утверждено, ей грозит наказание по двум статьям Уголовного кодекса РФ.
 30 июля, 14:41 • новость

Фото огромного осетра заинтриговало новосибирских рыбаков

Новосибирский каменщик Сергей Карцев опубликовал в соцсетях снимок сибирского осетра внушительных размеров и попросил рыбаков угадать — отпустил он рыбу или нет; мнения заинтригованных рыбаков разделились.
 4 августа, 15:00 • новость

Опубликовано видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае

В социальных сетях появилось видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае, трагедия произошла утром 4 августа.
 31 июля, 12:10 • новость

Самую дорогую квартиру в Новосибирске продают за 75 миллионов рублей

Эксперты сервиса бесплатных объявлений «Юла» сделали подборку самых дорогих объявлений о продаже квартир в Новосибирске.
 4 августа, 15:29 • новость

Американский ребёнок застрял головой в круге от унитаза в Новосибирске

В курьёзную ситуацию попала семья из США, приехавшая в гости в Новосибирск, их ребёнок застрял в круге от унитаза.