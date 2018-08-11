Семьи погибших при крушении Ми-8 в Красноярском крае начали получать выплаты

Правительство Красноярского края начало выплачивать компенсации семьям погибших в авиакатастрофе под Игаркой.

Первые выплаты родственникам погибших поступили из резервного фонда Красноярского края, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

«Каждая семья получит из резервного фонда по одному миллиону рублей», — сообщила информационному агентству начальник пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Елена Уляшева.

Напомним, 18 человек погибли при крушении вертолёта Ми-8 в Красноярском крае.