Светофор рухнул на голову женщине во время стройки в Красноярске

Рабочие на стройтехнике повалили два светофора, один из них упал на проходившую женщину — пострадавшей вызвали скорую.

Регулирующее устройство рухнуло на голову прохожей на улице Ладо Кецховели утром 11 августа, сообщает «ТВК».

На улице работала строительная техника, которая и стала причиной происшествия — машины уронили два светофора.

На помощь пострадавшей пришли очевидцы, они вызвали скорую. В каком состоянии находится жертва строительной техники, неизвестно. Судя по фото, от удара на голове у женщины появились кровоподтёки.

Напомним, в июле дожди вывели из строя светофоры на двух перекрёстках в Новосибирске.