Тело четырёхлетнего мальчика нашли в реке на Алтае

Трагедия произошла в алтайском селе Новобураново, во время купания трёх братьев в реке Боровлянка один из них утонул.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по краю, в четверг, 9 августа, ребятишки пошли на рыбалку без разрешения матери. В какой-то момент мальчишки постарше — 10 и 14 лет — потеряли из виду своего младшего брата.

«Во время поисков его тело было обнаружено в реке. Предварительно установлено, что причиной смерти ребёнка стало утопление. В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас идёт доследственная проверка. В ведомстве в очередной раз просят родителей внимательно следить за тем, что их дети делают в свободное время.

Напомним, 8 августа в Искитимском районе на станции Евсино утонула девочка, малышка подошла слишком близко к воде и соскользнула.