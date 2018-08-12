Уголовным делом обернулась подготовка к вечеринке для жителя Прокопьевска

Чтобы порадовать друзей на вечеринке, парень ограбил табачный киоск — теперь ему грозят пять лет тюрьмы.

10 августа владелица табачного киоска одного из торговых центров сообщила полиции, что из её заведения похитили три пачки сигарет и около 15 тысяч рублей — неизвестные проникли туда после закрытия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, подозреваемым оказался 17-летний прокопчанин. Полицейские задержали молодого человека. Парень рассказал, что перебрался в киоск через стену, которая отделяет заведение от торгового зала. Деньги и сигареты ему понадобились для вечеринки в дружеской компании.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье „Кража“. В соответствии с санкциями статьи максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Напомним, за «вписку» в чужой квартире кузбассовец попал под «уголовку».