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Уголовным делом обернулась подготовка к вечеринке для жителя Прокопьевска

 12 августа, 10:25
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Уголовным делом обернулась подготовка к вечеринке для жителя Прокопьевска
фото с сайта pixabay.com

Чтобы порадовать друзей на вечеринке, парень ограбил табачный киоск — теперь ему грозят пять лет тюрьмы.

10 августа владелица табачного киоска одного из торговых центров сообщила полиции, что из её заведения похитили три пачки сигарет и около 15 тысяч рублей — неизвестные проникли туда после закрытия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, подозреваемым оказался 17-летний прокопчанин. Полицейские задержали молодого человека. Парень рассказал, что перебрался в киоск через стену, которая отделяет заведение от торгового зала. Деньги и сигареты ему понадобились для вечеринки в дружеской компании.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье „Кража“. В соответствии с санкциями статьи максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Напомним, за «вписку» в чужой квартире кузбассовец попал под «уголовку».

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