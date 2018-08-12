Двое пострадали при экстренной посадке частного самолёта в Иркутской области

Следственный комитет начал проверку по факту инцидента с самолётом ПО-2, произошедшего в Нижнеудинском районе Иркутской области.

По данным Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, вчера вечером, 11 августа, самолёт ПО-2, следовавший по маршруту Нижняя Гутара (Иркутская область)-аэропорт Кузнецово (город Красноярск), потерял управление после взлёта и был вынужден совершить аварийную посадку в лесном массиве вблизи села Нижняя Гутара. В результате жёсткой посадки пилот получил травму ноги, а пассажир — повреждение грудной клетки.

«Пострадавшие госпитализированы в близлежащее медицинское учреждение, где им оказана необходимая помощь», — уточнили в ведомстве.

К месту происшествия прибыла следственная группа, которой предстоит установить все обстоятельства происшествия.

Напомним, что на прошлой неделе самолёт Ми-8 с пятнадцатью пассажирами на борту рухнул в Красноярском крае.