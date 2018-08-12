Иркутяне спасли блуждавшего двое суток по тайге грибника

На поиски заблудившегося 75-летнего мужчины отправились спасатели, полицейские, лесники и добровольцы.

О пропаже пожилого жителя деревни Тагна, который отправился в лес за грибами, полиции сообщили 10 августа. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, на поиск пенсионера отправились более 50 человек.

«На второй день поисков пожилой мужчина вышел навстречу поисковикам, услышав подаваемые ими звуковые сигналы», — сообщили в ГУ МВД по региону.

В полиции отмечают, что с начала весенне-летнего сезона в тайге Иркутской области нашли 27 заблудившихся грибников.

Напомним, в июле беспилотник нашёл заблудившуюся женщину в Красноярском крае.