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«Лада» разлетелась на части в смертельном ДТП на омской трассе

 12 августа, 10:57
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«Лада» разлетелась на части в смертельном ДТП на омской трассе
фото с сайта БК55

Попавшую под грузовик легковушку буквально разорвало пополам — видео после страшного ДТП появилось в соцсетях.

«Лада Гранта» и перевозящая автомобили фура столкнулись на 548 километре трассы Омск-Тюмень 10 августа, сообщили в группе REGIK55 соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, в результате аварии погиб водитель легковушки, а его супругу с серьёзными травмами увезли в реанимацию.

Очевидцы также рассказали в соцсетях, что у водителя во время поездки случился сердечный приступ, в результате чего он потерял управление и вылетел на «встречку». При этом видно, что ДТП произошло на мокрой трассе после дождя.

Легковушка оказалась буквально разорванной пополам. Одна из её частей очутилась на обочине, другая улетела в кювет. Пользователи соцсетей не исключают, что автомобиль разрезали спасатели, чтобы извлечь оттуда людей.

Напомним, один человек погиб и пять пострадали в ДТП на томской трассе.

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