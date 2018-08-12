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Прохожий достал провалившегося в открытый люк ребёнка в Новосибирске

 12 августа, 19:41
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Прохожий достал провалившегося в открытый люк ребёнка в Новосибирске
фото из группы «инцидент новосибирск» в соцсети «вконтакте»

Семилетняя девочка провалилась в открытый люк канализации — она получила серьёзные травмы и была экстренно госпитализирована.

Несчастный случай произошёл в Октябрьском районе 8 августа. Девочка упала в открытый люк ливневой канализации, когда со старшим братом убегала от собак. Как сообщается в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» брат позвал на помощь прохожего, который и смог достать ребёнка из колодца.

Пострадавшей девочке понадобилась помощь медиков — на автомобиле детской реанимации её госпитализировали в больницу. Из-за падения у ребёнка оказались сломана лобная кость и выбиты все передние зубы.

По словам местных жителей, открытые люки для этого района — не редкость. Несмотря на обращения граждан, а также расположенную поблизости школу, администрация Октябрьского района не предпринимает никаких действий.

«А ведь это дорога к школе, там постоянно ходят дети... Люки до сих пор открыты, забетонировали только тот, куда она упала!», — написала одна из подписчиц в соцсетях.

Напомним, что в начале августа коза и собака провалились в открытый колодец в частном секторе Новосибирска — к ним на помощь подоспели спасатели.

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