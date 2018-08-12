фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Один человек погиб на месте, ещё трое пострадали в аварии в Октябрьском районе.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, ДТП со смертельным исходом произошло ранним утром 12 августа. 23-летний мужчина за рулём Mercedes-Benz двигался со стороны улицы Ленинградской в сторону Московской, когда «по неизвестной причине» наехал на торговые киоски в районе дома № 62 по улице Никитина.

«В медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены водитель автомобиля, его пассажир и продавец одного из киосков. Неустановленный мужчина от полученных травм скончался на месте», — сообщили в ведомстве.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия, а также устанавливает личности участников ДТП.

Напомним, что днём ранее водитель «Лексуса» перепутал педали и въехал в торговые палатки в Новосибирске.