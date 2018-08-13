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AliExpress блокирует россиян за попытки обмануть продавцов

 13 августа, 15:36
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AliExpress блокирует россиян за попытки обмануть продавцов
фото с сайта pixabay.com

Россияне всё чаще оспаривают качество покупок, приобретённых в онлайн-магазине, — таким образом они надеются получить товар бесплатно.

На сайте AliExpress массово блокируют учётные записи пользователей, пытающихся обмануть продавцов. В чёрный список попадают и россияне.

Как сообщает портал AKKet, правила площадки позволяют покупателю открыть спор с продавцом, если приобретённый товар оказался бракованным. В результате пользователю сайта частично или полностью возмещают стоимость покупки.

Но в последнее время количество таких дискуссий резко увеличилось. Более того, на сайте YouTube появились видеоролики с подробным описанием, как обмануть продавца и получить товар бесплатно. В результате администрация интернет-площадки приняла решение блокировать пользователей за какие-либо диспуты на сайте.

«Чтобы не остаться без своей учётной записи и не оказаться в чёрном списке самого популярного в РФ онлайн-магазина, никогда не открывайте споры без особой необходимости. Также помочь избежать такой судьбы могут положительные отзывы к каким-либо товарам, потому как они показывают, что человек действительно остаётся доволен какими-то покупками, а не пытается вернуть денежные средства за все наименования подряд, придираясь к любым мелочам», — посоветовали на сайте AKKet.

Напомним, в июне за покупки в интернет-магазинах с россиян планировали взимать пошлины.

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