Дореволюционное надгробие откопали в центре Барнаула

Необычную находку сделали недалеко от центральной площади Барнаула, во время земляных работ на поверхность достали надгробие.

«Возле здания по адресу улица Максима Горького, 63А, было найдено дореволюционное мраморное надгробие начала XX века, как оно там оказалось, пока остаётся неизвестным», — написал на своей странице в соцсети местный житель Евгений Клепиков.

Надпись на надгробии гласит: «Софiя Семеновна Кулева скончалась 15 октября 1904 года 33 летъ». Барнаулец сообщил, что находку могут передать музею «Город».

Напомним, в Красноярске историческое здание, где когда-то располагался доходный дом Енисейской епархии и духовного братства, изуродовали вандалы, из баллончика раскрасив его фасад надписями.