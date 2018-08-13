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Готовившие массовые беспорядки новосибирские экстремисты пойдут под суд

 13 августа, 15:26
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Готовившие массовые беспорядки новосибирские экстремисты пойдут под суд
фото с сайта pixabay.com

Перед судом в Новосибирске предстанут трое мужчин, которые входили в запрещённое в России националистическое объединение «Артподготовка».

Главой группы был 39-летний местный житель, вместе с двумя единомышленниками 51 и 56 лет он в одном из мессенджеров публиковал сообщения и призывал к массовым беспорядкам в столице Сибири 4 и 5 ноября 2017 года. В результате мужчин задержали сотрудники МВД и ФСБ.

«Во время обысков были обнаружены и изъяты более 20 бутылок с зажигательной смесью, так называемого „коктейля Молотова“, рации, ножи, а также гладкоствольное оружие и патроны к нему», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по области.

На данный момент расследование уголовного дела завершено, следователям удалось собрать достаточную доказательственную базу. Сначала копию дела вручат обвиняемым, после материалы направят в суд для рассмотрения.

Напомним, в ноябре 2017 года стало известно, что обвиняемые планировали в Новосибирске поджоги административных зданий и нападение на полицейских.

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