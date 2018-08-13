После массового отравления следователи проверят омский детский лагерь

Следователи проводят проверку после массового отравления детей в летнем лагере «Юбилейный» в Омской области.

В ведомстве сообщают, что утром 10 августа недомогание почувствовали 10 ребятишек. С подозрением на кишечную инфекцию их доставили в медицинское учреждение. Детский лагерь временно закрыли, ребят отправили по домам.

«Эксперты устанавливают, были ли допущены нарушения противоэпидемического режима со стороны персонала пищеблока: нарушения правил обработки посуды, нарушения дезинфекционного режима», — рассказали в пресс-службе омского Роспотребнадзора.

Также специалисты ведомства взяли смывы для лабораторного исследования и пробы воды для анализа, будет проверено качество продуктов, использовавшихся для питания детей.

При этом в региональном минздраве сообщили, что у госпитализированных детей возбудитель вирусной кишечной инфекции не обнаружен. Сейчас их состояние удовлетворительное.

Напомним, экс-сотрудницу детского сада в Барнауле обвинили в оказании услуг, не отвечающих безопасности, — по её вине двое воспитанников отравились крысиным ядом.