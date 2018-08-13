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Казалось бы, причём тут Украина: соседский забор взбесил бердчанку

 13 августа, 17:54
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Казалось бы, причём тут Украина: соседский забор взбесил бердчанку
фото с сайта svidetel24.info

Жительница Новосибирской области пожаловалась в местные СМИ на соседей, которые установили забор цветов флага Украины.

По мнению крайне недовольной бердчанки, забор выкрасили в цвета флага «враждебного государства». Свою жалобу она направила на интернет-портал «Свидетель». Журналист немедленно выехал на место происшествия, дабы увидеть всё собственными глазами.

Приехав на место, коллега, к своему сожалению, никакой сенсации не обнаружил.

«Свежевыкрашенный забор у дома № 72 на улице Первомайской не вызвал у журналиста никаких отрицательных эмоций, тем более с политическим уклоном. Напротив, ярко-жёлтая ограда с голубой каёмкой украсила невзрачный перекрёсток в частном секторе Бердска», — сообщил портал.

Напомним, в марте за жалобу на шум мужчина зарезал ножом соседа в Новосибирске.

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