Школьнику оторвало руку во время прыжка с тарзанки в реку в Алтайском крае

На вертолёте санавиации в барнаульскую больницу доставили 13-летнего мальчика, которому ампутировало руку в результате веселья у водоёма.

Днём 10 августа в селе Маралиха Чарышского района трое подростков прыгали в реку с тарзанки, привязанной к дереву. Однако для одного из ребят развлечение закончилось плачевно.

«В какой-то момент рука 13-летнего мальчика попала в петлю, находящуюся на конце верёвки, вследствие чего произошла её механическая ампутация», — сообщила пресс-служба Следственного комитета Алтайского края.

По факту случившегося региональный СК проводит доследственную проверку. Пострадавшего мальчика доставили на вертолёте санавиации в медучреждение краевого центра.

Следователи выяснят обстоятельства, при которых несовершеннолетний получил тяжёлую травму, а также причины нахождения детей в неустановленных для купания местах.

Напомним, в августе тело четырёхлетнего мальчика нашли в реке на Алтае.