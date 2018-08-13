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Снова курс на лето: холода не задержатся в Новосибирске

 13 августа, 16:30
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Снова курс на лето: холода не задержатся в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Южный ветер сменит северный и принесёт тепло обратно в Новосибирск.

Холодный понедельник напугал своим осенним настроением теплолюбивых новосибирцев. Однако отчаиваться не стоит: синоптики прогнозируют тепло.

Ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Юлия Астанкова рассказала Сиб.фм о погоде в Новосибирске на ближайшие три дня, с 14 по 16 августа.

«С 14 по 16 августа погода ожидается без осадков. Лишь сегодня, 13 августа, ночью местами ещё сохранится небольшой дождь», — сообщила Юлия Астанкова.

Ветер поменяет направление с северного на южное. Дуть он будет с силой в 2,7 метра в секунду — то есть слабый. Со вторника по четверг температура в ночное время составит +10...+12 градусов. Днём 14 августа ожидается +21...+23 градуса. 15 августа прогнозируются +22...+23 градуса, а 16 августа станет ещё жарче: +23...+25 градусов.

Напомним, в прошедшую пятницу в Новосибирске царили жаркие и летние +30 градусов.

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