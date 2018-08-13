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Суд отказал новосибирскому выпускнику в пересмотре результатов ЕГЭ

 13 августа, 18:00
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Суд отказал новосибирскому выпускнику в пересмотре результатов ЕГЭ
фото с сайта pixabay.com

Суд отклонил иск новосибирского выпускника гимназии Артёма В. — парень оспаривал результаты экзамена.

О том, что иск выпускника не будет удовлетворён, сообщил 13 августа РБК со ссылкой на Центральный районный суд Новосибирска.

«Административное исковое заявление оставлено без удовлетворения», — цитирует ведомство РБК.

Выпускник новосибирской гимназии Артём В. не согласился с результатами ЕГЭ, за который получил 88 баллов. В результате апелляции комиссия согласилась с выпускником по одному из заданий, однако два ответа правильными не признала. Тогда парень обратился в суд, но там решили, что учебники, на которые ссылался выпускник, не входят в список утверждённых на федеральном уровне.

Напомним, в июле томский школьник отличился на ЕГЭ.

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