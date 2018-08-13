Велосипедист украл «невесту» из свадебного салона в Омске
13 августа, 16:57
подходящие темы
Мужчина украл из свадебного салона манекен — свидетелем странного преступления стала прохожая.
В ночь на 13 августа жительница Омска увидела, как проезжающий на велосипеде мужчина разбил витрину свадебного салона и схватил манекена в платье. Женщина тут же обратилась в полицию и сообщила приметы грабителя, рассказали в ГУ МВД по Омской области.
Вскоре стражи порядка задержали злоумышленника. Свадебное платье мужчина спрятал под курткой, а монтировку, с помощью которой разбил витрину, — в сумке. Как оказалось, 29-летний велосипедист был пьян. Внезапно ему в голову пришла мысль нажиться на продаже украденного наряда.
«На допросе задержанный рассказал следователю, что днём помогал делать знакомым ремонт, после чего поехал домой на велосипеде. Его внимание привлекли свадебные платья в витрине салона. Он решил, что сможет выручить за продажу одежды достаточную сумму», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Теперь похитителю манекена грозит до семи лет тюрьмы по статье «Грабёж».
Напомним, в мае отправили под суд за прогулку в женском пуховике жителя Кузбасса.