Брошенного пингвинёнка «усыновили» сотрудники Новосибирского зоопарка

Сотрудники Новосибирского зоопарка взяли под опеку пингвинёнка — птенец покрыт серым пухом и учится плавать.

В Новосибирском зоопарке на искусственном вскармливании находится пингвинёнок — малыш родился больше месяца назад, но родители не стали о нём заботиться, рассказали в группе зоопарка «ВКонтакте» 14 августа. Сейчас птенец вдвое меньше взрослого пингвина — его рост составляет примерно 30 сантиметров.

По словам заместителя директора Новосибирского зоопарка по научной работе Ольги Шило, искусственное вскармливание детёнышей для зоопарков не редкость.

«Пингвины в зоологических парках достаточно часто не кормят птенцов, и заботы по выхаживанию молодняка берут на себя зоотехники и ветеринарные врачи. Учитывая, что наши пингвины Гумбольдта молодые и для них это первый птенец, мы решили не рисковать и забрали его», — объяснила Ольга Шило.

Пока пингвинёнка кормят измельчённой рыбой и содержат отдельно от остальной группы, но вскоре его начнут угощать «целыми рыбинами» и вернут в компанию сородичей.

Напомним, малыш орангутан из Новосибирского зоопарка отправится в Москву к приёмной маме.