Эксперты назвали предварительную причину авиакатастрофы в Красноярском крае

Следствие и Уральская транспортная прокуратура продолжают рассматривать различные версии катастрофы, произошедшей ранее в Красноярском крае.

Авиакатастрофа, унёсшая жизни 18 человек, могла произойти из-за ошибки экипажа, заявил Интерфаксу Западно-сибирский транспортный прокурор Денис Костенко.

«По предварительным данным, усматривается вина экипажа одного из вертолётов», — уточнил он.

В настоящее время Уральская транспортная прокуратура совместно со следователями продолжает рассматривать и другие версии катастрофы, а также изучает вопросы лётной подготовки, состояние воздушных судов.

«Наши действия направлены на установление законности использования посадочной площадки, поскольку она находится на территории Красноярского края, организации воздушного движения со стороны авиадиспетчеров и соблюдения режима труда и отдыха, так как эскадрилья базируется на территории Красноярского края», — добавил Денис Костенко.

Напомним, вертолёт Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр» упал 4 августа на севере Красноярского края, в результате чего погибли три члена экипажа и 15 пассажиров — работников дочерней компании «Роснефть».