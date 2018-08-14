Фигурант дела по золотым слиткам обвинил новосибирское УФСБ в провокации

Не так давно новосибирского бизнесмена обвинили в незаконной скупке и хранении золота, однако он уверен, что это подстроенная против него операция.

В редакцию Сиб.фм обратился владелец фирмы ООО «Золото Сибири», которого обвиняют в незаконной скупке и хранении драгоценного металла на сумму свыше 6 млн рублей. Представившись Михаилом, он высказал свою версию происходящего — по его мнению, это всё спланированная провокация сотрудников УФСБ. Бизнесмен заранее отметил, что свою версию и её доказательства представит в суде, а также, что его фирма имеет право заниматься скупкой и обработкой драгоценных металлов. На это есть все необходимые лицензии.

По словам Михаила, 17 апреля 2018 года к нему пришёл молодой человек по имени Яков, предварительно с ним созвонившись. Он привёз бизнесмену слитки золота, пояснив, что это переплавленные монеты. После проверки металла в специальной организации выяснилось, что это золото пробы 999 — его фирма может такое скупать и продавать. Однако Яков забыл дома паспорт (а живёт он, по его словам, в Новосибирской области), заключить договор не получилось, всё перенесли на 20 апреля.

В назначенный день Яков перенёс встречу с 15 часов на 11 и приехал в офис. Он привёз ещё золота, и они посчитали деньги. Однако Михаил не торопился со сделкой: решил проверить и другие слитки, а также посоветоваться с местным управлением Роспотребнадзора. Он дал Якову квитанции для заполнения, и тут его отвлёк звонок. Михаилу пришлось выйти в соседнюю комнату.

В это время Яков забрал деньги и ушёл. Обнаружив пропажу своего партнёра по делу, Михаил попытался ему позвонить — но телефон был выключен. Затем он решил «сковырнуть» часть слитка, оказалось, что внутри был другой металл. Тогда бизнесмен оделся и выбежал, желая догнать Якова, но был пойман сотрудниками УФСБ.

Желая найти того самого Якова, Михаил начал искать записи с камер наблюдения — но выяснилось, что в тот день камеры, установленные на здании его офиса, не работали. Но он обнаружил записи с камер соседнего дома.

«Выяснилось, что сотрудники ФСБ в тот день сидели с самого утра у моего офиса. Они давали показания, что приехали сюда в 11 на плановые проверочные мероприятия. Но и Яков сюда приехал в 11. Понимаете, о чём я? Говорит, что к ним поступила оперативная информация, что здесь готовится операция незаконного оборота металла. Но они сидели у офиса с 9 утра, я уже там был. Почему они не зашли раньше? Почему ждали, когда Яков уйдёт? Понимаете, всё было как „Отче наш“. Это провокация, что уголовно наказуемо. Сейчас ещё будет идти разбирательство. Яков — это подставное лицо. Не бывает так много совпадений», — резюмировал Михаил.

Напомним, в августе заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего владельца ломбарда.