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«Их почти трое»: новосибирцы продают семьи сахарных поссумов

 14 августа, 13:48
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«Их почти трое»: новосибирцы продают семьи сахарных поссумов
фото с сайта Avito.ru

Экзотический зверёк всё чаще фигурирует в объявлениях на сайте Avito — сибиряки продают его отдельно и с семьёй.

Сахарный поссум, или сахарная сумчатая летяга, появился в продаже на сайте Avito.

Жительница Новосибирска предлагает купить зверька за 7 тысяч рублей. Объявление висит на сайте уже 10 месяцев — как рассказала Сиб.фм его автор Оксана Геннадьевна, животное она готова продать лишь тому, кто разбирается в уходе за ним. Правда, откликаются на предложение в основном из любопытства.

«Мы приобрели двоих животных, у них появился детёныш. Цену выставили, исходя из стоимости на аналогичных зверьков на Avito», — рассказала Оксана Геннадьевна.

Другой новосибирец продаёт целую семью поссумов — самца и беременную самку. Автор объявления Виктор несколько лет профессионально разводил экзотических зверьков, но с рождением ребёнка с питомцами пришлось расстаться.

«Ничего не поделаешь, приходится продавать. Правда, пока одни не готовы покупать семью с беременной самкой — их же почти трое! Другие хотят приобрести одного поссума вместе с клеткой. А второй тогда где жить будет?» — рассказал Сиб.фм Виктор.

Семью поссумов Виктор продаёт за 14 тысяч рублей, объявление на сайте размещено почти месяц назад.

Напомним, в августе струг «Атаман Ермак» продавали в Барнауле за 4 млн рублей.

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