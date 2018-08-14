Избил до смерти непослушного ребёнка житель Алтайского края

В Алтайском крае мужчина наказал пятилетнюю девочку за непослушание — от ударов ребёнок погиб.

31-летнего жителя Калманского района Алтайского края признали виновным в смерти пятилетней девочки, сообщили в следственном управлении СК по Алтайскому краю.

В сентябре 2017 года мужчина находился в доме своей гражданской супруги, которая проживала с пятилетней дочерью. Девочка попросила взрослых отпустить её погулять, но отчим отказал из-за плохой погоды.

«Спустя некоторое время девочка вышла во двор, а когда вернулась, её одежда и лицо были грязными. Разозлившись, что его ослушались, отчим нанёс множественные удары по голове и телу потерпевшей. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия», — рассказали в СУ СК по Алтайскому краю.

Мужчина пытался объяснить гибель девочки тем, что она якобы упала с крыльца, однако следствие доказало вину сибиряка. Суд назначил ему наказание в виде девяти с половиной лет колонии строгого режима.

Напомним, в июле кемеровчанина обвинили в истязании ребёнка.