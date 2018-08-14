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Избил до смерти непослушного ребёнка житель Алтайского края

 14 августа, 17:22
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Избил до смерти непослушного ребёнка житель Алтайского края
фото с сайта pixabay.com

В Алтайском крае мужчина наказал пятилетнюю девочку за непослушание — от ударов ребёнок погиб.

31-летнего жителя Калманского района Алтайского края признали виновным в смерти пятилетней девочки, сообщили в следственном управлении СК по Алтайскому краю.

В сентябре 2017 года мужчина находился в доме своей гражданской супруги, которая проживала с пятилетней дочерью. Девочка попросила взрослых отпустить её погулять, но отчим отказал из-за плохой погоды.

«Спустя некоторое время девочка вышла во двор, а когда вернулась, её одежда и лицо были грязными. Разозлившись, что его ослушались, отчим нанёс множественные удары по голове и телу потерпевшей. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия», — рассказали в СУ СК по Алтайскому краю.

Мужчина пытался объяснить гибель девочки тем, что она якобы упала с крыльца, однако следствие доказало вину сибиряка. Суд назначил ему наказание в виде девяти с половиной лет колонии строгого режима.

Напомним, в июле кемеровчанина обвинили в истязании ребёнка.

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