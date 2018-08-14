Изъяли твой 2007: тысячи бутылок сомнительного Blazer конфисковали в НСО

Пивные напитки сомнительного качества, символизирующие ностальгию по 2007 году, обнаружили и изъяли в Новосибирске.

Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу провело контрольные мероприятия в отношении организации ООО «Камелот-А», осуществляющей деятельность по обороту алкогольной продукции. И, как оказалось, не зря.

Сотрудники управления, осмотрев склад на улице Кубовой в Новосибирске, обнаружили там более 30 тысяч бутылок пивных напитков, произведённых ООО «Вкусная идея».

«В ЕГАИС отсутствуют данные о происхождении сырья, из которого изготовлены эти алкогольные напитки. Это и послужило основанием для проведения контрольных мероприятий», — сказал руководитель межрегионального управления Росалкогольрегулирования Алексей Крупин.

На данный момент найденный алкоголь, среди которого, судя по фото, есть Blazer, изъяли из оборота для проведения экспертизы.

Напомним, в августе подростки отравились суррогатным алкоголем в новосибирском селе.