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Кемеровчанина похитили и избили правоохранители в Новосибирске

 14 августа, 16:47
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Кемеровчанина похитили и избили правоохранители в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Кемеровский бизнесмен рассказал, как его похитили, отвезли в Новосибирск, избили и угрожали изнасиловать сотрудники таможни — по факту случившегося началась доследственная проверка.

Владелец кемеровских фирм по торговле и посредничеству ООО «Лотус» и ООО «Профит» Евгений Хлопотов обратился в редакцию Сиб.фм с жалобой на похищение, избиение и угрозы со стороны правоохранительных служб.

В 8 утра 24 июля на площадке квартиры Евгения Хлопотова в Кемерове его задержали трое оперуполномоченных новосибирской таможни. Они не предъявили мужчине никаких постановлений о задержании, посадили его в авто и повезли в Новосибирск.

По дороге правоохранители попросили Евгения разблокировать его телефон, который они ранее изъяли, но мужчина отказался. Также он был против бесед с сотрудниками.

«После чего опер по имени Бадер Александр сказал, что тогда будем разговаривать по-другому. После того как мы проехали Журавлёво, мы свернули с дороги в сторону поля и лесополосы, опер Александр Бадер вышел из авто и копошился в багажнике минут пять. Меня сковали наручниками за спиной, надели мешок на голову и повели в лес», — рассказал Сиб.фм Евгений.

Сквозь мешок он смог разглядеть, что Александр Бадер переоделся во всё чёрное, надел на себя маску и намотал на руки тряпки и полотенца. В чащу леса Евгения вёл второй сотрудник, опер шёл впереди, а водитель авто позади.

По словам мужчины, затем они остановились, и Александр Бадер начал его избивать.
«Он применил удушающий приём и сказал, что изнасилует меня. Избивал не долго, минут семь-десять, после моего отказа разговаривать с ними меня отвели обратно в авто, и мы продолжили путь в Новосибирск. Маску и наручники сняли минут через 15-20», — вспоминает пострадавший.

В 14:20 они прибыли в отделение полиции Калининского района Новосибирска. Евгения отвели к следователю местного УВД Светлане Криворотовой на опознание. После, в 19-20 часов, ему вручили «бумагу» о том, что он является подозреваемым по уголовному делу по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и задержали на 48 часов. После чего отпустили домой.

Адвокат Евгения Хлопотова подал заявление в СК по Кемеровской области о незаконном применении силы и наручников со стороны неустановленных сотрудников отдела полиции «Калининский» УМВД России по городу Новосибирску.

Старший помощник руководителя следственного управления Кемеровской области по связям со СМИ Надежда Ананьева в беседе с журналистом Сиб.фм подтвердила, что к ним поступало данное заявление. На данный момент ведомство проводит доследственную проверку по факту похищения Евгения Хлопотова. А вот факт его избиения — это уже дело новосибирских ведомств.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области рассказали, что сотрудники отдела полиции «Калининский» не причастны к данному инциденту: никто не выезжал на пределы региона.

Сиб.фм следит за развитием данной истории.

Напомним, в июле инвалид из Братска пожаловался на избившего его майора полиции.

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