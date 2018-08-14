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На «Речном вокзале» Новосибирска станет удобнее парковаться

 14 августа, 14:20
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На «Речном вокзале» Новосибирска станет удобнее парковаться
Фото с сайта google.com/maps

Власти города планируют создать парковочную площадку на 150 мест. Для этого с части улицы Большевистской уберут незаконные объекты.

В Новосибирске проводят работы по благоустройству Михайловской набережной и улицы Большевистской в районе «Речного вокзала». Важным итогом этих работ станет увеличение парковочных мест на данной перегруженной транспортом территории. Также под Октябрьским мостом и метромостом появятся ливневая канализация и дополнительный проезд. При этом по поручению мэра Новосибирска Анатолия Локтя с благоустраиваемой территории уберут все незаконные нестационарные объекты.

«От горожан поступает масса жалоб во время крупных спортивных, праздничных мероприятий, салютов на набережной — им зачастую просто негде поставить машины. Мы уже решили освободить здесь земельные участки, чтобы разместить парковку почти на 150 мест. Это важно для полноценной работы всей рекреационной зоны Михайловской набережной», — рассказал мэр.

Сегодня на Михайловской набережной уже завершено благоустройство в центральной зоне до Октябрьского моста. Сейчас работы продолжаются в направлении от Октябрьского моста до парка «Городское начало». Пешеходы смогут пройти на набережную по новому надземному переходу через улицу Большевистскую.

Во время трансляций чемпионата мира по футболу новосибирцы действительно часто жаловались на сложности с парковой возле фан-зоны на набережной. Городские власти учли этот опыт больших спортивных мероприятий. Так, Анатолий Локоть недавно сообщил, что к молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году в Новосибирске будет обновлена транспортная инфраструктура.

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