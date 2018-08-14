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Первый в России музей народной иконы открыли в Новосибирской области

 14 августа, 13:30
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Первый в России музей народной иконы открыли в Новосибирской области
фото из группы «Новосибирский краеведческий музей» в соцсети «ВКонтакте»

Коллекция икон выставлена в здании бывшей церковно-приходской школы Колывано-Воскресенского завода.

Новосибирский государственный краеведческий музей открыл выставку сибирской народной иконы в музейно-туристическом комплексе «Сузун-завод. Монетный двор», в здании-памятнике регионального значения «Здание церковно-приходской школы» постройки конца XIX века. Это первая подобная экспозиция в России.

В новой экспозиции представлено более 500 подлинных предметов из фондов НГКМ: свыше 200 экземпляров домашней народной иконы, медно-литая православная пластика, книги и предметы церковной утвари. Действуют три выставочных зала и специальные интерактивные зоны, где гости могут соприкоснуться с историей и мысленно представить себя заводским рабочим. Есть возможность увидеть крупнейшую коллекцию икон.

«Новосибирский государственный краеведческий музей на протяжении последних 6 лет занимается комплектованием и изучением сибирской народной иконы. За это время сложилась обширная коллекция, включающая разнообразные формы народной иконы из разных регионов Сибири», — сообщила пресс-служба музея.

Для желающих посетить музей организована автобусная экскурсия из Новосибирска в МТК "Сузун-завод. Проходит такое путешествие еженедельно, каждую субботу. Также автобус делает остановку у святого источника, где можно помолиться, поставить свечку или просто отдохнуть душой и телом.

Напомним, в июле в Новосибирском краеведческом музее открылись сразу две необычные выставки.

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