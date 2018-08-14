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Пьяная жительница Новосибирска упала в заброшенный погреб

 14 августа, 18:48
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Пьяная жительница Новосибирска упала в заброшенный погреб
фото пресс-службы масс

Помощь новосибирских спасателей понадобилась местной жительнице, которая, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, упала в заброшенный погреб.

О случившемся днём в понедельник, 13 августа, в МАСС сообщили бомжи. Они проходили мимо погреба и услышали стоны. Через семь минут после звонка на пульт оперативного дежурного спасатели прибыли на место ЧП.

«С помощью раздвижной трёхколенной лестницы двое спасателей спустились в заброшенный погреб, уложили женщину на эвакуационный щит и с помощью альпснаряжения подняли её на поверхность», — рассказали в пресс-службе МАСС.

У женщины диагностировали сильные ушибы, возможно, у неё сломаны рёбра. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение.

Напомним, днём ранее спасатели вытащили из ямы 28-летнюю жительницу Новосибирска — в выходные ночью она упала в недостроенную выгребную яму и получила травмы различной степени тяжести.

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