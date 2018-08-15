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Французские СМИ «уличили» Путина в охоте на тигров в Сибири

 15 августа, 07:45
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Французские СМИ «уличили» Путина в охоте на тигров в Сибири
скриншот из программы 20 heures на телеканале France 2

Французский телеканал оскандалился, выпустив сюжет о том, как президент России Владимир Путин охотится на амурских тигров и купается в Байкале.

О сибирских каникулах Владимира Путина французский телеканал France 2 рассказал 10 августа, выпустив сюжет об отдыхе глав различных государств. Журналист в эфире сообщил, что свой отпуск президент России провёл в Сибири, где охотился на тигров и плавал в «ледяных водах озера Байкал». В качестве доказательства, как отмечает Russia Today, французские телевизионщики показали две фотографии, на одной из которых Путин в одежде камуфляжной расцветки сидит рядом с обездвиженным амурским тигром.

Выяснилось, что снимок был сделан десять лет назад во время посещения Путиным Уссурийского заповедника в рамках акции по спасению редких животных. Тигр же, запечатлённый на фото, был усыплён транквилизатором для дальнейшей перевозки.

Вскоре скандальный сюжет удалили с сайта канала, а руководство France 2, отвечая на замечания в твиттере, заявило, что это «не фейковая новость», а всего лишь «непреднамеренная ошибка».

Скандал получил огласку и начал широко обсуждаться в соцсетях. «Хорошие примеры лжи живут в эфире», — написал у себя в Фейсбуке глава французской партии «Непокорная Франция» и депутат Национального собрания Жан-Люк Меланшон. Он также предположил, что телеканал выпустил этот сюжет из-за своей некомпетентности или «из-за русофобских настроений», вызванных СМИ.

Напомним, в конце июня водитель, проезжавший у границы парка «Земля леопарда» в Приморье, заснял редкие кадры с амурским тигром.

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