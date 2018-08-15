Ёлочка, гори: неизвестные сожгли дерево под окнами новокузнецкого следкома

кадр с видео из группы «Новости Новокузнецка и Кузбасса» в соцсети «ВКонтакте»

В соцсетях появились видео и фото объятой пламенем ели в центре Новокузнецка.

О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях. Днём 14 августа неизвестные вандалы подожгли большую и высокую ель в центре города. Примечательно, что горящий дом находится буквально под окнами следственного комитета.

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«Пожарные прибыли на место вовремя и оперативно всё потушили. Поджигателей пока так и не нашли», — сообщили горожане в группе «Новости Новокузнецка и Кузбасса» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в мае мальчик-пироман в Новосибирске поджёг четыре дома.