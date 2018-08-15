Медведев и Травников обсудили подготовку школ к новому учебному году

В Москве состоялась встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и главы Новосибирской области Андрея Травникова.

Главным её вопросом стала подготовка к новому учебному году. Медведев напомнил, что в рамках указа президента Владимира Путина идёт работа по созданию новых школьных мест.

«Подготовку к началу учебного года ведём, ремонтируем школы, строим новые. Самая острая проблема — это дефицит мест в среднеобразовательных школах. У нас в среднем по региону 23 % школ, где дети учатся во вторую смену. Очень острая ситуация в самом Новосибирске, там в 70 % школ дети учатся во вторую смену. Некоторые школы, если ничего не предпринимать, уже к следующему 1 сентября будут вынуждены открывать третью смену», — рассказал Травников.

При этом в области за три года построили 12 школ, большую часть из них в Новосибирске. Глава региона поблагодарил председателя правительства за то, что НСО получила в этом году 500 млн рублей из резервного фонда, часть этой суммы будет направлена на строительство новой школы в одном из микрорайонов на окраине столицы области.

Власти региона планируют в ближайшие три года построить не менее 17 новых школ. Многие застройщики, не дожидаясь открытия бюджетного финансирования, начинают строительство социальных объектов.

«Действительно, с учётом довольно сложной ситуации переход ещё в третью смену — этого абсолютно допускать нельзя. Потому что у нас количество регионов, где есть третья смена, весьма ограниченно, и это связано с определёнными проблемами 1990-х годов, в частности, на Кавказе эта проблема в ряде республик стоит в полный рост. Но если у вас сейчас ничего подобного нет, то, конечно, нужно сделать всё, чтобы появлялись новые школы», — отметил Медведев.

Премьер-министр пообещал поддержать регион в рамках национального проекта, связанного со строительством новых школ и созданием новых учебных мест, выделяя соответствующее финансирование.

Напомним, в Новосибирске планируют досрочно сдать новую школу на улице Тюленина в микрорайоне Родники, стоимость работ составит более 700 млн рублей.