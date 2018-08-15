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#Немолчи: в Новосибирске сняли социальный ролик о буллинге в школах

 15 августа, 13:28
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#Немолчи: в Новосибирске сняли социальный ролик о буллинге в школах
кадр с видео из группы «Форум молодёжи Новосибирской области „PROрегион“» в соцсети «ВКонтакте»

Дети порой бывают очень жестоки — в преддверии Форума молодёжи Новосибирской области выпустили видеосюжет об издевательствах в школах и запустили флешмоб в соцсетях.

Форум молодёжи Новосибирской области «PROрегион» пройдёт в столице Сибири с 11 по 14 сентября 2018 года. В этом году обсудят тему буллинга (буллинг — агрессивное поведение человека, проявляющееся в насилии, травле и преследовании).

В преддверии форума выпустили видео в рамках флешмоба #немолчи. Герои ролика рассказывали о случаях буллинга: кто-то был жертвой, а кто-то и сам принимал в этом участие.

«Травля встречается и среди детей, и среди взрослых. Особенно безжалостной она бывает в подростковых группах. По данным ЮНЕСКО, в России 32 % подростков совершают насильственные действия против своих сверстников и около 27 % школьников становятся жертвами буллинга. Однако с этим явлением можно встретиться на любом этапе нашей жизни», — сообщили в группе форума в соцсети «ВКонтакте».

Также там призвали рассказать свою историю буллинга в соцсетях под хештегом #немолчи.

Напомним, в августе школьники жестоко избили ровесницу в Норильске.

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