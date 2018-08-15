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После драки со стрельбой новосибирец умер в больнице

 15 августа, 18:48
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После драки со стрельбой новосибирец умер в больнице
фото с сайта pixabay.com

Жителю Новосибирска выстрелили в голову в минувшие выходные — через несколько дней мужчина умер.

11 августа около трёх часов ночи посетитель бара Megapolisbar Peopls выстрелил из травматического пистолета в голову 23-летнему парню. Пострадавшего отправили в больницу, а злоумышленник скрылся, сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В ночь с 14 на 15 августа пострадавший скончался в больнице, после этого действия злоумышленника переквалифицировали — уголовное дело стали расследовать по статье «Убийство».

«В настоящее время проводится работа, направленная на установление местонахождения лица, совершившего данное преступление, расследование продолжается», — рассказали в СК РФ по региону.

Установлено, что подозреваемый — 28-летний Егор Ермолин. Всех, кому о нём что-либо известно, просят обратиться в полицию.

Напомним, ссора посетителей бара в центре Новосибирска закончилась стрельбой.

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