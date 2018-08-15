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С юбилеем, Лада Валериановна!

 15 августа, 18:41
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С юбилеем, Лада Валериановна!

Коллектив интернет-издания Сиб.фм от всей души поздравляет известного новосибирского общественного деятеля Ладу Юрченко с юбилеем!

Уважаемая Лада Валериановна! Ваша энергичная инициативность и оригинальный подход к решению задач городского и областного масштабов — достойный пример для опытных коллег и молодых специалистов. Ваши эффективность и упорство в достижении нужного результата действительно вдохновляют.

Искренне желаем вам неизменно крепкого сибирского здоровья, надёжной команды верных единомышленников и новых зовущих вершин! Пусть в вашем доме всегда царят уют, любовь и понимание!

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