Сидит в кресле: Кнопа из Новосибирского зоопарка вернулась в семью

Сотрудники Новосибирского зоопарка несколько месяцев опекали покинутого мамой кенгурёнка.

Мама перестала кормить малышку и пускать её в свою сумку несколько месяцев назад. Чтобы выходить кенгурёнка, сотрудники Новосибирского зоопарка забрали его из семейной группы.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, сначала детёныша нужно было кормить каждые полтора-два часа. По мере того как кенгурёнок подрастал, он требовал к себе всё больше внимания.

«Кнопа хотела общения, игр, и наши сотрудники проводили с ней много времени. Находясь среди людей, Кнопа даже стала подражать каким-то их действиям. Например, полюбила сидеть в кресле, заметила себя в зеркале и стала регулярно к нему подходить», — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Когда Кнопа перешла на взрослый корм и перестала прятаться в сумке-гамаке, её переселили в вольер, откуда она могла видеть сородичей. После чего малышку поместили к остальным кенгуру.

Сейчас сотрудники зоопарка вскармливают другого кенгурёнка — Беннетту, о ней тоже перестала заботиться мама. Детёныш спит в сумке-гамаке, в которой росла Кнопа.

Напомним, брошенного пингвинёнка «усыновили» сотрудники Новосибирского зоопарка.