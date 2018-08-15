2 балла
+16 °C
Курс ЦБ:
66,38
75,23

Залеченная до смерти: следователи проверят врачей после гибели новосибирской школьницы

 15 августа, 17:25
были упомянуты
подходящие темы
Залеченная до смерти: следователи проверят врачей после гибели новосибирской школьницы
фото с сайта pixabay.com

16-летнюю жительницу Новосибирска безуспешно лечили несколько месяцев — настоящий диагноз ей поставили посмертно.

Следователи проводят проверку по факту смерти 16-летней девушки — по информации местных СМИ, школьницу лечили от бронхита, в то время как она страдала от онкологического заболевания.

Если эта информация подтвердится, врачам грозит наказание за «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» по статье 109, сообщили 15 августа в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

«По сведениям журналистов установлено, что девушку госпитализировали осенью 2017 года, неверно установили диагноз заболевания и на протяжении длительного времени проводили её лечение, впоследствии пациентка скончалась от другого заболевания», — рассказали в ведомстве.

Следователи проверяют информацию и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, в августе беременная женщина скончалась из-за неправильного диагноза в Хакасии.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 27 июля, 10:02 • интервью

Мария и замкнутый круг

Политики из большого телевизора говорят, что нужно бороться с высокой смертностью от онкологии. Учёные оттуда же транслируют, что разрабатывают средства для лечения рака и ждут денег от правительства. Мария наблюдает за замкнутым кругом с дивана. Впрочем, она и сама в кругу.
 26 июля, 15:13 • статья

Искусство по правилам и без

Динамика одного сумасшедшего дня из жизни Карена Мовсесяна. Сиб.фм выяснил, что такое петь громко и дорого, где рождаются талантливые вокалисты и какое послеоперное будущее он себе приготовил.
 9 июля, 17:16 • интервью

Деформация искренностью

Художник Себастьян Ликан — о воплощении детских сказок в жизнь и ценности воспоминаний из детства.
самое популярное
 7 августа, 15:54 • новость

Гибелью и фотосессией закончились встречи с медведями для жителей Иркутской области

Один медведь напал на грибника и убил его, а другой позировал перед видеокамерой.
 9 августа, 11:08 • новость

Молодую маму в Новосибирске осудят за слишком большие детские пособия

Обвинительное заключение в отношении сибирячки уже утверждено, ей грозит наказание по двум статьям Уголовного кодекса РФ.
 13 августа, 10:01 • новость

Сердце народного артиста России остановилось в Новосибирске

66-летний актёр Анатолий Узденский скончался в столице Сибири — предположительно, причиной стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.
 4 августа, 15:00 • новость

Опубликовано видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае

В социальных сетях появилось видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае, трагедия произошла утром 4 августа.
 4 августа, 15:29 • новость

Американский ребёнок застрял головой в круге от унитаза в Новосибирске

В курьёзную ситуацию попала семья из США, приехавшая в гости в Новосибирск, их ребёнок застрял в круге от унитаза.
 10 августа, 19:03 • новость

Штормовое предупреждение: град и ливни охватят Новосибирскую область

Спасатели предупредили жителей Новосибирской области о надвигающейся непогоде, в регион придут сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер.