Залеченная до смерти: следователи проверят врачей после гибели новосибирской школьницы

16-летнюю жительницу Новосибирска безуспешно лечили несколько месяцев — настоящий диагноз ей поставили посмертно.

Следователи проводят проверку по факту смерти 16-летней девушки — по информации местных СМИ, школьницу лечили от бронхита, в то время как она страдала от онкологического заболевания.

Если эта информация подтвердится, врачам грозит наказание за «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» по статье 109, сообщили 15 августа в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

«По сведениям журналистов установлено, что девушку госпитализировали осенью 2017 года, неверно установили диагноз заболевания и на протяжении длительного времени проводили её лечение, впоследствии пациентка скончалась от другого заболевания», — рассказали в ведомстве.

Следователи проверяют информацию и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, в августе беременная женщина скончалась из-за неправильного диагноза в Хакасии.