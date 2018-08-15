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Трагически погибшую Виту с детьми увековечат на Алтае

 15 августа, 13:54
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Трагически погибшую Виту с детьми увековечат на Алтае
фото предоставлено пресс-службой Алтае-Саянского отделения WWF

Скульптурная композиция с ирбисом Витой и её котятами появится в Республике Алтай — она станет первым памятником снежному барсу в России.

С инициативой установить памятник ирбису, или снежному барсу, выступило Алтае-Саянское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF), сообщает пресс-служба отделения. Монумент появится в Кош-Агачском районе — ключевом местообитании животных.

«Установку памятника поддержал корпоративный партнёр WWF в деле сохранения ирбиса на Алтае — компания Pernod Ricard Rouss. Содействие и поддержку оказали природный парк „Зона покоя Укок“ и Сайлюгемский нацпарк», — сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского отделения WWF.

Композицию памятника составят три фигуры — самка снежного барса по имени Вита и двое её котят. В 2013 году дикая кошка, названная в честь одного из первых помощников специалистов по сохранению ирбиса Виктора Самойлова, трагически погибла, а её детёныши попали в сети браконьеров.

Запечатлеть Виту смогли с помощью автоматических камер в долине реки Аргут. Её изображения, наряду с фото ирбиса Крюка, стали первыми снимками снежного барса, сделанными на Алтае.

Автором эскиза стал новосибирский художник и природозащитник Виктор Павлушин. Изготовят скульптуру тоже новосибирцы — мастерская скульптуры и бутафории FreeArt, их авторству также принадлежат объекты Национального музея Республики Алтай и природных парков Горного Алтая.

Материалом скульптурной композиции станет стеклопластик. Установят памятник в августе, а официально откроют в сентябре в рамках республиканского фестиваля «Земля снежного барса».

Напомним, местные жители помогли обнаружить снежного барса на Алтае.

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