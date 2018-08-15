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Работает эвакуатор: в центре Новосибирска сократят парковочные места

 15 августа, 07:12
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Работает эвакуатор: в центре Новосибирска сократят парковочные места
фото с сайта pixabay.com

После появления в центре Новосибирска платных парковок власти города решили сократить количество мест, где можно оставить машину бесплатно.

Сообщение о новых ограничениях появилось на сайте мэрии, они вступят в силу с 15 сентября.

В результате автомобили нельзя будет парковать на трёх участках Красного проспекта: между улицами Гоголя и Крылова, между домами № 171а и № 161, а также от дома № 179/2 на улице Дуси Ковальчук до дома № 218/2 на Красном проспекте.

Также запрет будет касаться участка улицы Советской — от улицы Орджоникидзе до дома № 35 на улице Советской, участка улицы Орджоникидзе — от улицы Советской до остановки «Центр», улицы Комсомольской — от остановки «Северо-Чемской жилмассив» до въезда во двор дома № 1 на улице Комсомольской.

Здесь вскоре установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». А причины ограничений городские власти объясняют так:

«Это сделано в целях исключения заторных ситуаций, увеличения пропускной способности и обеспечения безопасности дорожного движения и бесперебойного движения общественного транспорта», — сказано в сообщении мэрии.

Напомним, власти Новосибирска планируют создать парковочную площадку на 150 мест в районе «Речного вокзала», для этого с части улицы Большевистской уберут незаконные объекты.

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