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В Новосибирске продают пентхаус по цене «трёшки»

 15 августа, 08:20
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В Новосибирске продают пентхаус по цене «трёшки»
фото с сайта pixabay.com

Эксперты нашли в Новосибирске двухуровневую квартиру, которую можно купить по цене обычной.

Подборку двухуровневых квартир составили аналитики сайта N1.RU. Самым бюджетным вариантом в этом списке оказался пентхаус на улице Героев Революции в Первомайском районе. Его цена — 4,8 млн рублей. В то же время, подчёркивают эксперты, средняя стоимость трёхкомнатной квартиры в Новосибирске в июле составила 4,66 млн рублей.

Площадь «первомайского пентхауса» — 117 квадратных метров, в нём пять комнат. Располагается двухуровневая квартира в десятиэтажном панельном доме.

Другая подобная квартира в обычном многоэтажном доме находится недалеко от станции метро «Студенческая» — она занимает первый и цокольный этажи. В ней располагаются сауна, глубокий бассейн, душевая кабина, а также лоджия со входом в погреб. Общая площадь пентхауса — 140 квадратных метров, а цена — 6,1 млн рублей.

Ещё один относительно недорогой пентхаус площадью 77 квадратных метров — на шестом этаже кирпичного дома в районе городского аэропорта, цена — 5,4 млн рублей.

Кроме того, двухуровневые квартиры в Новосибирске продают в Советском районе на улице Демакова (10,6 млн рублей), в Октябрьском районе на улице Выборной (7,5 млн рублей), в Ленинском районе на улице Вертковской (5,7 млн рублей), в центре города на улице Максима Горького (6 млн рублей), а также в посёлке Геологов на улице Боровой Партии (почти 6,3 млн рублей).

«Средняя цена двухуровневой квартиры сейчас составляет 9,4 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе N1.RU.
По данным аналитиков, за год стоимость пентхауса не изменилась.

Напомним, в июле самую дорогую квартиру в Новосибирске продавали за 75 миллионов рублей.

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