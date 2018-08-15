В Новосибирске выберут лучшего таксиста

15 августа пройдёт региональный этап I Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России-2018» на базе Новосибирского ЦППК.

Конкурс проводит Общественный совет по развитию такси в регионах РФ совместно с Министерством транспорта Российской Федерации, Государственной думой Российской Федерации и ГУОБДД МВД России.

«Конкурс уникален тем, что проходит в нашей стране впервые, его поддержали все крупнейшие агрегаторы. По результатам региональных состязаний более чем в двадцати регионах победители поедут на финальный этап в Сочи. Там будет выбран лучший водитель такси в России. Мы надеемся, что проведение подобных мероприятий повысит культуру вождения, будет способствовать повышению престижа профессии водителя такси», — отмечает председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Участникам предстоит показать свою теоретическую подготовку, навыки скоростного маневрирования и плавности вождения на время, а также знания истории такси в России.

Конкурс начнётся в 12:00 на базе Новосибирского центра профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства (улица Бородина, 62).

Напомним, 1 июня Яндекс.Такси объявил о запуске тарифа «Детский» в Новосибирске. В результате специальными креслами оснастят более 700 авто.