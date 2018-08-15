4 балла
+22 °C
Курс ЦБ:
66,75
76,23

Взрыв гранаты на лесопилке унёс жизни двоих иркутян

 15 августа, 08:42
были упомянуты
подходящие темы
Взрыв гранаты на лесопилке унёс жизни двоих иркутян
фото с сайта pixabay.com

Следственный комитет начал расследование после взрыва на лесопильной базе недалеко от иркутского посёлка Седаново.

Трагедия произошла вечером в понедельник, 13 августа. Сначала сторож услышал громкий хлопок, а затем увидел дым, идущий из здания.

«Мужчина пошёл осматривать здание и нашёл на втором этаже тела разнорабочих 46 и 53 лет с характерными следами осколочных ранений», — рассказали в пресс-службе следственного управления СК по Иркутской области.

Прибывшая на лесопилку следственно-оперативная группа установила, что мужчины косили траву в окрестностях базы и нашли гранату. Зачем-то они решили принести её на территорию предприятия, где и произошёл взрыв.

Следователи изъяли фрагменты гранаты, а тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, 6 июля на стройке в одном из микрорайонов Бердска нашли гранату, людей эвакуировали, а снаряд увезли в отдалённое место — он оказался учебным муляжом.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 15 июня, 16:23 • статья

«Дело Собчака» в Новосибирске

Премьерный показ широко обсуждаемой картины в Новосибирске состоялся в кинотеатре «Победа» в четверг, 14 июня
 21.11.2013, 13:34 • интервью

Остановка работы Мозго

Председатель Новосибирской коллегии адвокатов рассказал, что заставило следствие поменять своё мнение и предъявить обвинения в гибели Нины Шестаковой, сбитой автомобилем работника ГИБДД, Алексею Мозго, а не его супруге, которая якобы успела поменяться с пьяным мужем местами.
 26.06.2013, 15:12 • репортаж

Кости не нашли

Восьмилетнего Костю Кривошеева ищут с 21 июня. Он пропал в Каргатском районе Новосибирской области, когда поехал с отчимом и его отцом в лес — мужчины пилили дерево для ограды. Корреспонденты Сиб.фм посмотрели, кто приехал на поиски и как они организованы.
самое популярное
 7 августа, 15:54 • новость

Гибелью и фотосессией закончились встречи с медведями для жителей Иркутской области

Один медведь напал на грибника и убил его, а другой позировал перед видеокамерой.
 9 августа, 11:08 • новость

Молодую маму в Новосибирске осудят за слишком большие детские пособия

Обвинительное заключение в отношении сибирячки уже утверждено, ей грозит наказание по двум статьям Уголовного кодекса РФ.
 13 августа, 10:01 • новость

Сердце народного артиста России остановилось в Новосибирске

66-летний актёр Анатолий Узденский скончался в столице Сибири — предположительно, причиной стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.
 4 августа, 15:00 • новость

Опубликовано видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае

В социальных сетях появилось видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае, трагедия произошла утром 4 августа.
 4 августа, 15:29 • новость

Американский ребёнок застрял головой в круге от унитаза в Новосибирске

В курьёзную ситуацию попала семья из США, приехавшая в гости в Новосибирск, их ребёнок застрял в круге от унитаза.
 10 августа, 19:03 • новость

Штормовое предупреждение: град и ливни охватят Новосибирскую область

Спасатели предупредили жителей Новосибирской области о надвигающейся непогоде, в регион придут сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер.