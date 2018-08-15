Взрыв гранаты на лесопилке унёс жизни двоих иркутян

Следственный комитет начал расследование после взрыва на лесопильной базе недалеко от иркутского посёлка Седаново.

Трагедия произошла вечером в понедельник, 13 августа. Сначала сторож услышал громкий хлопок, а затем увидел дым, идущий из здания.

«Мужчина пошёл осматривать здание и нашёл на втором этаже тела разнорабочих 46 и 53 лет с характерными следами осколочных ранений», — рассказали в пресс-службе следственного управления СК по Иркутской области.

Прибывшая на лесопилку следственно-оперативная группа установила, что мужчины косили траву в окрестностях базы и нашли гранату. Зачем-то они решили принести её на территорию предприятия, где и произошёл взрыв.

Следователи изъяли фрагменты гранаты, а тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, 6 июля на стройке в одном из микрорайонов Бердска нашли гранату, людей эвакуировали, а снаряд увезли в отдалённое место — он оказался учебным муляжом.