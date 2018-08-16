Дым от тлеющей свалки накрыл Бердск рано утром

Тлеющий на бердской свалке мусор создал сильное задымление — смог охватил весь город.

Бердская свалка загорелась около восьми утра 16 августа. По словам жителей, дым распространился не только по территории близлежащих районов, но и по всему городу. Кроме того, смог появился на трассе Р-256.

Как сообщили Сиб.фм в Единой дежурно-диспетчерской службе города, причиной стало тление мусора.

«Горения уже нет, произошло тление мусора из-за жаркой и безветренной погоды. ЧП практически ликвидировано, рабочие свалки засыпают мусор грунтом», — рассказали в ЕДДС Бердска.

Напомним, в августе едкий дым от тлеющей свалки расползался по всему Новосибирску.