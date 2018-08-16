Горячие выходные с грозами ожидают новосибирцев

Новосибирцы продолжат наслаждаться летней погодой — температура воздуха в ближайшие дни поднимется до отметки 30 градусов.

Пятница, суббота и воскресенье в Новосибирске и области будут тёплыми, но с дождями, рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Из Казахстана на нашу территорию смещается циклон, но мы будем в тёплом секторе полярной системы, поэтому дневные температуры будут высокими. При этом ожидаются небольшие дожди», — сообщила синоптик первой категории Диана Игошева.

В пятницу, 17 августа, по области местами ожидаются дожди и грозы, по северо-востоку и в городе осадков не будет. Восточный ветер — 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

По области ночная температура составит +11...+16 градусов, местами +5...+10 градусов, дневная — +24...+29 градусов. В городе ночью ожидается +12...+14 градусов, в пригороде — +8...+10 градусов, днём — +25...+27 градусов.

В субботу, 18 августа, по области и в городе — небольшие грозы. Юго-западный ветер — 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура в области составит +11...+16 градусов, дневная — +23...+28 градусов. В городе ночью будет +13...+15 градусов, днём — +24...+26 градусов.

В ночь на воскресенье, 19 августа, в отдельных районах области и местами в городе ожидаются небольшие дожди, днём осадков не будет. Ветер в городе и области — юго-западный, со скоростью 3-8 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.

Температура ночью по области +9...+14 градусов, днём — +25...+30 градусов, местами +18...23 градуса. Ночью в городе — +12...14 градусов, днём — +23...+25 градусов.

Напомним, на прошлой неделе новосибирские синоптики пообещали жару.