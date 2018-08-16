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Грибники нашли подстреленного Счастливчика в новосибирском лесу

 16 августа, 13:19
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Грибники нашли подстреленного Счастливчика в новосибирском лесу
фото из группы «„Дари добро“ Помощь бездомным животным Приют Нск» в соцсети «ВКонтакте»

В новосибирском приюте поселился новый пёс — животное находится в тяжёлом состоянии и нуждается в лечении.

Люди пошли за грибами и нашли на окраине леса подстреленного пса. Он почти не дышал, не мог пошевелить даже головой, истекал кровью, вокруг него уже кружили мухи. Неравнодушные новосибирцы тут же обратились к зоозащитниками приюта «Дари добро», где им посоветовали отвезти животное в клинику.

«У собаки в шее дыра, очень похожая на входное отверстие от пули. На рентгене доктора увидели инородный предмет, очень похожий на пулю. Обследование МРТ и КТ окончательно покажет результат», — сообщили волонтёры.

Также они попросили грибников зафиксировать место находки раненого пса по GPRS и написать заявление в полицию.

Собаку волонтёры назвали Счастливчиком. Ведь все вокруг искренне верят в исцеление пса.

Ветеринары лечат животных приюта в долг. Пока Счастливчик находится в клинике, ему нужно сделать МРТ, которая обойдётся в 7500 рублей. Также ему оказали первую помощь на сумму 3500 рублей и ещё псу нужно переливание крови — 8000 рублей.

«Состояние пса тяжёлое и волонтёрам очень нужна финансовая помощь каждого человека для того, чтобы оплатить счета в клинике „Бэст“, куда отвезли собаку. В клинике дали распечатку. За 27 животных долг у приюта для пострадавших и бездомных животных „Дари добро“ 204 000 рублей», — сообщили волонтёры.

Чтобы помочь Счастливчику, можно перевести деньги на счёт в Сбербанке: 4276 8440 2221 2955 (Оксана Викторовна М). Найти другие реквизиты или связаться с волонтёрами можно в группе приюта «ВКонтакте».

Напомним, в августе жестокий хозяин дважды сбросил собаку с моста в Новосибирске.

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