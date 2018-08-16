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Я обновился: Сиб.фм запускает работу на новом сайте

 16 августа, 14:21
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Я обновился: Сиб.фм запускает работу на новом сайте
фото сайта new.sib.fm

Больше различных тем, удобное расположение рубрик и всё самое необходимое теперь на одном сайте — чем новый Сиб.фм лучше и сильнее.

Уже сегодня вы сможете по отдельной ссылке оценить новый сайт Сиб.фм — new.sib.fm, а в скором времени он перейдёт на прежний адрес. Какие дополнительные возможности откроются нашим пользователям и почему им стоит его полюбить?

1. Читай только то, что по душе

Интересуешься исключительно научной сферой или следишь за политической жизнью Сибири — теперь намного удобнее выбирать материалы по рубрикам. Так что если вы устали от жестокого мира, можете перейти, например, в рубрику Woman и узнать, какой костюмчик подобрать для офиса. Даже если вы 35-летний Иван, работающий на заводе. Мы никому не расскажем.

2. Самое полезное — на одном сайте

Оставайтесь у нас подольше, ведь с нами вам не нужно бегать от одного сервиса к другому. Теперь на Сиб.фм вы сможете посмотреть не только самые важные и интересные новости Сибири, но и узнать, какая погода за окном, курс валюты и многое другое. Так, в специальных разделах вы можете подобрать себе квартиру, работу, авто или узнать, куда стоит сходить на выходных.

3. Мы обучаем

Тематические рубрики помогут не только обычным пользователям — например, узнать обо всех тонкостях рынка недвижимости или как успешно пройти собеседование — у нас есть полезные советы и для профессионалов в любой сфере. Так что новый Сиб.фм полезен как бизнесменам, так и их клиентам.

4. Больше новостей

Теперь у нас есть не только лента новостей и отдел с главными на текущий день, но и удобный блок с самыми популярными событиями. Более того, для любителей видеоконтента появился соответствующий новостной блок.

5. Старое, но полюбившееся

Несмотря на новый дизайн, мы оставили все интересные виды публикаций. Вы также можете читать у нас большие и качественные лонгриды и авторские колонки, любоваться фото дня и штуками недели, проходить тесты и задумываться над цитатами дня.

Узнавайте, развлекайтесь, развивайтесь — new.sib.fm ждёт вас! Не забывайте также оставлять в комментариях своё мнение о сайте, оно очень важно для нас.

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