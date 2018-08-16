Кафе с кроватью закрыли у Хитрого рынка в Омске

Приставы закрыли омское кафе из-за антисанитарии — в одном из его помещений обнаружили двухъярусную кровать.

Кафе «ПадиШах», расположенное рядом с Хитрым рынком в Октябрьском округе Омска, закрыли по решению судебных приставов 15 июля, сообщили в пресс-службе УФССП по Омской области.

«В результате проверки деятельности кафе специалистами надзорного ведомства было выявлено 47 фактов нарушения требований СанПиНа, а также нарушение положений федеральных законов «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «О качестве и безопасности пищевых продуктов», — рассказали в ведомстве.

Инспекторы выяснили, что площадь помещений не позволяет качественно готовить и хранить продукты. Так, чистую посуду хранили вперемешку с грязной. Кроме того, в одном из помещений обнаружили мангал, а в другом — двухъярусную кровать.

В результате 48-летнего владельца кафе признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, а работу заведения приостановили на 90 суток.

За выполнением предписаний будут следить представители закона.

Напомним, в августе опасный ресторан закрыли в Томске.