Мерседес сбил велосипедиста на левобережье Новосибирска

В соцсетях появилось видео, где в Новосибирске на пешеходном переходе водитель сбил мужчину на велосипеде.

Инцидент произошёл около 10 часов утра 16 августа в районе остановки «Магазин „Кристалл“» на улице Покрышкина. Как только на светофоре загорелся зелёный свет для водителей, велосипедист вырвался на пешеходный переход. К сожалению, водитель мерседеса, по всей видимости, не заметил во время мужчину и сбил его.

«Столкновение произошло на небольшой скорости, но когда я отъезжала, велосипедист лежал и не шевелился», — сообщила очевидица Наталья в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в июле иркутский следователь сбила ребёнка на велосипеде.