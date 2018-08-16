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Мерседес сбил велосипедиста на левобережье Новосибирска

 16 августа, 11:39
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Мерседес сбил велосипедиста на левобережье Новосибирска
кадр из видео с YouTube-канала «Инцидент Новосибирск»

В соцсетях появилось видео, где в Новосибирске на пешеходном переходе водитель сбил мужчину на велосипеде.

Инцидент произошёл около 10 часов утра 16 августа в районе остановки «Магазин „Кристалл“» на улице Покрышкина. Как только на светофоре загорелся зелёный свет для водителей, велосипедист вырвался на пешеходный переход. К сожалению, водитель мерседеса, по всей видимости, не заметил во время мужчину и сбил его.

«Столкновение произошло на небольшой скорости, но когда я отъезжала, велосипедист лежал и не шевелился», — сообщила очевидица Наталья в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в июле иркутский следователь сбила ребёнка на велосипеде.

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