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Молочная река появилась в Алтайском крае

 16 августа, 17:26
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Молочная река появилась в Алтайском крае
кадр с видео Елены Серяпиной на YouTube-канале ОНТ

Река Пивоварка окрасилась в белый цвет — Росприроднадзор начал проверку по факту таких необычных изменений воды.

В районе посёлка Кирова побелела река, что напугало местных жителей.

«Зрелище ужасающее: белая река и всплывающие, едва живые рыбы», — отметили очевидцы в соцсетях.

Как сообщили в группе «ОНТ» в соцсети «ВКонтакте», Росприроднадзор начал проверку по факту случившегося. На данный момент есть предположение, что цвет мог поменяться из-за латексных красок. Правда, поблизости нет предприятий, сбрасывающих сточные воды.

Ранее уже были зафиксированы аналогичные «побеления» реки. Но тогда вредных веществ в воде не обнаружили.

Напомним, в июле новосибирское предприятие уличили в загрязнении рек.

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