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Пьяный москвич обматерил экипаж самолёта и избил якутских полицейских

 16 августа, 18:44
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Пьяный москвич обматерил экипаж самолёта и избил якутских полицейских
фото с сайта pixabay.com

Авиадебошир, прилетевший в Якутию из Москвы, ответит за оскорбление стюардесс и полицейских.

Авиадебошира задержали после приземления самолёта ТУ-154 в аэропорту города Мирный 15 августа. Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ, на борту воздушного судна, летевшего из Москвы, мужчина нарушал общественный порядок.

«32-летний житель города Москвы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушил общественный порядок, выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников, провоцируя конфликт, не подчинялся требованиям экипажа прекратить свои преступные действия, оказывая сопротивление», — пояснили в ведомстве.

В аэропорту мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции, где тот продолжил вести себя агрессивно — он нецензурно ругался и ударил ногой правоохранителей. На гостя из столицы завели уголовное дело за хулиганские действия на воздушном транспорте, а также за оскорбление представителя власти.

Напомним, показала трусы и обложила матом новосибирских полицейских дебоширка из Москвы.

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