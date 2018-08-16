Пьяный москвич обматерил экипаж самолёта и избил якутских полицейских

Авиадебошир, прилетевший в Якутию из Москвы, ответит за оскорбление стюардесс и полицейских.

Авиадебошира задержали после приземления самолёта ТУ-154 в аэропорту города Мирный 15 августа. Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ, на борту воздушного судна, летевшего из Москвы, мужчина нарушал общественный порядок.

«32-летний житель города Москвы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушил общественный порядок, выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников, провоцируя конфликт, не подчинялся требованиям экипажа прекратить свои преступные действия, оказывая сопротивление», — пояснили в ведомстве.

В аэропорту мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции, где тот продолжил вести себя агрессивно — он нецензурно ругался и ударил ногой правоохранителей. На гостя из столицы завели уголовное дело за хулиганские действия на воздушном транспорте, а также за оскорбление представителя власти.

Напомним, показала трусы и обложила матом новосибирских полицейских дебоширка из Москвы.