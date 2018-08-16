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Мужчина разбил голову после встречи с дорожным знаком в Новосибирске

 16 августа, 14:57
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Мужчина разбил голову после встречи с дорожным знаком в Новосибирске
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Житель Новосибирска не заметил знака «СТОП» и врезался в него — в результате разбил голову.

Нетипичный инцидент произошёл в Ленинском районе города. Мужчина просто шёл по улице, разговаривая по телефону, и не заметил дорожного знака «СТОП». В итоге он разбил голову.

«Хочу заметить, что знак установлен очень низко, даже человек с ростом 175 сантиметров под ним не пройдёт», — сообщила очевидица.

К счастью, горожане не остались равнодушными и оперативно оказали ему первую помощь и вызвали скорую.

Напомним, в июле пожилая омичка разбила голову из-за водителя троллейбуса.

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